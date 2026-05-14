Indian Railways: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल आएंगे, अलवर जंक्शन को देंगे 111 करोड़ की सौगात; होंगे ये बड़े काम

अलवर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का 15 मई को राजस्थान के अलवर दौरे पर रहेंगे। रेल मंत्री वैष्णव अलवर जंक्शन को 111 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। रेल मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर डीआरएम रवि जैन ने अलवर जंक्शन का निरीक्षण किया। जैन ने रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर होने वाले कामों को देखा। जैन यहां से रेवाड़ी गए और वहां से लौटते समय फिर अलवर जंक्शन पर रुके।