14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Indian Railways: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल आएंगे, अलवर जंक्शन को देंगे 111 करोड़ की सौगात; होंगे ये बड़े काम

Ashwini Vaishnaw Alwar visit: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का 15 मई को अलवर दौरे पर रहेंगे। वे अलवर जंक्शन को 111 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। रेल मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर डीआरएम रवि जैन ने अलवर जंक्शन का निरीक्षण किया।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

May 14, 2026

Railway Minister Ashwini Vaishnaw Alwar Visit

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अलवर जंक्शन को देंगे 111 करोड़ की सौगात। पत्रिका फाइल फोटो

अलवर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का 15 मई को राजस्थान के अलवर दौरे पर रहेंगे। रेल मंत्री वैष्णव अलवर जंक्शन को 111 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। रेल मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर डीआरएम रवि जैन ने अलवर जंक्शन का निरीक्षण किया। जैन ने रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर होने वाले कामों को देखा। जैन यहां से रेवाड़ी गए और वहां से लौटते समय फिर अलवर जंक्शन पर रुके।

डीआरएम रवि जैन ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर करीब 111 करोड़ रुपए की लागत से अलग-अलग आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इनमें अत्याधुनिक एस्केलेटर, फुटओवर ब्रिज, दोनों प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण शामिल है। रेलवे की ओर से इन कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है।

अलवर स्टेशन पर बनेगा नया प्लेटफॉर्म

डीआरएम रवि जैन ने कहा कि 111 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के तहत अलवर स्टेशन पर एक नया प्लेटफॉर्म बनेगा। यात्रियों को एक नई एंट्री भी मिलेगी। द्वितीय प्रवेश द्वार की तरफ ही जी प्लस वन का भवन बनेगा। प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग गेट के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर लगेंगे।

2 नए ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे

दो छह मीटर के नए ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। दिव्यांगों के स्टेशन में प्रवेश के लिए रैम्प भी बनाया जाएगा। वेटिंग हॉल व रिटायरिंग रूम के साथ ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज बनेंगे। साथ ही, खाने की स्टॉल्स भी लगेगी। अलवर स्टेशन का कायाकल्प होने के बाद रेल यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

ट्रेन से आ सकते हैं रेलमंत्री

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन से अलवर आ सकते हैं। अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। उनके आगमन को देखते हुए प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पांडाल बनेगा। अगर वे ट्रेन से नहीं आते हैं तो मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जंक्शन का निरीक्षण कर सकते हैं। उनके दौरे को लेकर स्टेशन पर व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किया जा रहा है। डीआरएम रवि जैन ने डीआइजी शशि कुमार के साथ फिर स्टेशन का निरीक्षण किया था।

रेलमंत्री के साथ हो चुकी है भूपेंद्र यादव की बैठक

अलवर जंक्शन पर होने वाले विकास कार्यों को लेकर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव की बैठक हो चुकी है। उनके साथ अलवर के कई विधायक भी साथ रहे थे।

सीएम भजनलाल शर्मा भी आएंगे अलवर

गौरतलब है कि इसी दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी अलवर दौरा प्रस्तावित है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित प्रदेश स्तर के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें

अलवर, नीमराणा व भिवाड़ी के 37 औद्योगिक जोन में चलेंगी ई-बसें, कॉरिडोर भी बनेंगे
अलवर
E-Bus Corridor

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 May 2026 01:46 pm

Published on:

14 May 2026 01:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Indian Railways: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल आएंगे, अलवर जंक्शन को देंगे 111 करोड़ की सौगात; होंगे ये बड़े काम

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के कलाकारों ने सीएम से की नीलगाय हत्या कानून रद्द करने की मांग

अलवर. देश-प्रदेश में अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले राजस्थान के हजारों कलाकारों, रंगकर्मियों, सांस्कृतिककर्मियों व संवेदनशील लोगों की तरफ से प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा को एक भावपूर्ण चिट्ठी भेजी गई है।
अलवर

अब उच्च शिक्षा की दौड़…पर जीडी कॉलेज की प्राचार्य के पास पांच कॉलेजों की जिम्मेदारी है

gd College
अलवर

राजस्थान में 1100 एकड़ जमीन पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जगह बनेगा NCR का पहला MRO हब? हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

MRO Hub In Rajasthan
अलवर

Alwar Weather News: तूफान ने मचाई तबाही, कहीं पेड़ गिरे तो कहीं उड़े टीनशेड

alwar weather news
अलवर

Rajasthan Crime: सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या, खाटूश्यामजी भाग गया पति, तीन दिन बाद बदबू आने पर हुआ खुलासा

Husband Kills Wife With Axe
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.