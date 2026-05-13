अलवर, नीमराणा व भिवाड़ी के 37 औद्योगिक जोन में चलेंगी ई-बसें, कॉरिडोर भी बनेंगे

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 13 जोन आते हैं। कुल 7 हजार उद्योग हैं। इस एरिया के लिए 50 ई-बसें चलाने की योजना है। बसों के जरिए औद्योगिक एरिया व श्रमिकों से लेकर आमजन भी शहर में आ-जा सकेंगे। साथ ही एसटीपी बनने से पानी ट्रीट हो सकेगा, जो उद्योगों में काम आएगा। ऐसे में पानी की कमी दूर हो सकेगी। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से भिवाडी की कनेक्टिविटी जरूरी है। ऐसे में बायपास बनाने की भी योजना है। भिवाड़ी औद्योगिक संघ अध्यक्ष प्रवीण लांबा कहते हैं कि यह जरूरतें पूरी होते ही औद्योगिक एरिया का विकास होगा।