दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सफाई कर्मियों की हड़ताल, वेतन और 12 घंटे की ड्यूटी को लेकर फूटा गुस्सा

इस पूरे विवाद पर पार्थ कंपनी के फैसिलिटी मैनेजर मूलचंद सिंह का अलग तर्क है। उनका कहना है कि वेतन का निर्धारण स्थानीय सर्किल रेट और कर्मचारी के अनुभव के आधार पर किया जा रहा है। मैनेजर के मुताबिक, हर कर्मचारी की मांग पूरी करना संभव नहीं है क्योंकि कंपनी के अपने नियम होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं और जो हाल ही में भर्ती हुए हैं, उनके वेतन में अंतर रहेगा ही।