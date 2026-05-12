अलवर: गांव में मौत का ‘लाल’ पानी: जोहड़ में रहस्यमयी तरीके से बदल रहा है रंग, ग्रामीणों में दहशत

घटना का खुलासा तब हुआ जब रविवार को गांव के युवा राजाराम, प्रदीप, नवीन, मोनू और पंकज पक्षियों के लिए रखे परिंडों में पानी भरने ऐनीकट के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। पानी की सतह पर कई कछुए मृत अवस्था में तैर रहे थे। सिर्फ जलीय जीव ही नहीं, बल्कि प्यास बुझाने आया एक मोर भी वहां घायल और अधमरी हालत में मिला।