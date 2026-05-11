अलवर के युवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी का मौका, भर्ती कैंप का आयोजन शुरू

रोजगार की तलाश कर रहे अलवर के शिक्षित युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद, नई दिल्ली के साथ मिलकर एसआईएस (SIS) सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर, अलवर जिले के विभिन्न ब्लॉक और पंचायत समितियों में भर्ती कैंप लगाने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उन युवाओं को रोजगार देना है जो सुरक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।