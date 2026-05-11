अलवर के युवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी का मौका, भर्ती कैंप का आयोजन शुरू

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रोजगार की तलाश कर रहे अलवर के शिक्षित युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद, नई दिल्ली के साथ मिलकर एसआईएस (SIS) सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर, अलवर जिले के विभिन्न ब्लॉक और पंचायत समितियों में भर्ती कैंप लगाने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उन युवाओं को रोजगार देना है जो सुरक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।
कमांडेंट कार्यालय के अधिकारी राकेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन भर्ती शिविरों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और योग्य उम्मीदवारों का चयन मौके पर ही किया जाएगा।
भर्ती का विस्तृत शेड्यूल (तारीख और स्थान)
भर्ती की शुरुआत 8 मई को रामगढ़ से होगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी पंचायत समिति में पहुंच सकते हैं:
08 और 11 मई: रामगढ़ पंचायत समिति
12 मई: गोविंदगढ़ पंचायत समिति
13 मई: कठूमर पंचायत समिति
14 मई: रैनी पंचायत समिति
15 मई: लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति
18 मई: मालाखेड़ा पंचायत समिति
19 मई: राजगढ़ पंचायत समिति
20 मई: उमरैण पंचायत समिति
21 मई: थानागाजी पंचायत समिति
22 मई: तिजारा पंचायत समिति
23 मई: किशनगढ़ बास पंचायत समिति
25 मई: कोटकासिम पंचायत समिति
योग्यता और आवश्यक दस्तावेज
इस भर्ती में शामिल होने के लिए युवाओं को कुछ शारीरिक और शैक्षणिक मानकों को पूरा करना होगा:
चयनित उम्मीदवारों को एक महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भारत सरकार के उपक्रमों और राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा। इसमें जोधपुर एम्स, भानगढ़ किला, ऐतिहासिक धरोहरों, एयरपोर्ट, मेट्रो, और टाटा-मारुति जैसे बड़े ब्रांड्स शामिल हैं।
सुरक्षा जवान को 14,000 से 26,000 रुपए और सुपरवाइजर को 18,000 से 30,000 रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएफ, पेंशन, बोनस, मेडिकल बीमा और 65 वर्ष तक स्थाई नौकरी की सुविधा मिलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 9528537814 या 7073744937 पर संपर्क कर सकते हैं।
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