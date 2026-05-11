सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का बड़ा ‘खेल’: मनचाहा तबादला भी लिया और नियम विरुद्ध डकार गए 10 पीएल, सरकार को लाखों का चूना

मालाखेड़ा क्षेत्र के अहीरबास भड़कोल स्कूल में रूटीन जांच के दौरान यह मामला सामने आया। सेवानिवृत्ति से पहले संस्था प्रधान मुकेश गर्ग ने शिक्षकों की सर्विस बुक की जांच करवाई तो पाया कि पांच शिक्षकों को नियम विरुद्ध पीएल का लाभ दिया गया था। इसके बाद करीब 60 पीएल समाप्त कर दी गई। यदि इन छुट्टियों का नकदीकरण होता, तो सरकार को करीब दो लाख रुपए का अतिरिक्त भार उठाना पड़ता। समय रहते कार्रवाई होने से राजस्व की हानि टल गई।