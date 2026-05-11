11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का बड़ा ‘खेल’: मनचाहा तबादला भी लिया और नियम विरुद्ध डकार गए 10 पीएल, सरकार को लाखों का चूना

राजस्थान के अलवर जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर 'प्रिविलेज लीव' (PL) हथियाने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मनचाही जगह तबादला कराने के बावजूद सैकड़ों शिक्षकों ने मिलीभगत कर अपनी सर्विस बुक में अतिरिक्त छुट्टियां जुड़वा लीं, जिससे सरकारी खजाने को भारी चपत लग रही है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

May 11, 2026

alwar news

​जिला ​शिक्षा अ​धिकारी माध्यमिक का  कार्यालय 

अलवर जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को मिलने वाली पीएल (प्रिविलेज लीव) को लेकर बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। नियमों के अनुसार 10 पीएल का लाभ केवल उन शिक्षकों को दिया जाता है, जिनका पदस्थापन सरकार की ओर से दूरस्थ स्थानों पर किया जाता है, लेकिन अलवर सहित कई जिलों में मनचाहे स्थान पर तबादला करवाने वाले शिक्षक भी इस सुविधा का लाभ लेते पाए गए हैं।

बताया जा रहा है कि कई स्कूलों में संस्था प्रधानों की मिलीभगत से शिक्षकों की सर्विस बुक में नियम विरुद्ध 10 पीएल जोड़ दी गई हैं। जिले में ऐसे करीब 250 से अधिक शिक्षकों के मामले होने की आशंका जताई जा रही है। इससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व नुकसान का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महेश मेहता से बात करनी चाही, लेकिन उनका कोई जबाव नहीं आया।

नियम क्या है?

शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक, यदि किसी शिक्षक का पदस्थापन सरकार की ओर से किया जाता है, तभी उसे डिस्टेंस अलाउंस के रूप में 10 सीएल/पीएल का लाभ दिया जा सकता है। वहीं, स्वेच्छा से या पसंदीदा स्थान पर करवाए गए तबादले पर यह सुविधा लागू नहीं होती। इसके बावजूद कई शिक्षकों की सर्विस बुक में यह लाभ दर्ज कर दिया गया, जो विभागीय नियमों के विपरीत माना जा रहा है।

भड़कोल स्कूल में खुला मामला

मालाखेड़ा क्षेत्र के अहीरबास भड़कोल स्कूल में रूटीन जांच के दौरान यह मामला सामने आया। सेवानिवृत्ति से पहले संस्था प्रधान मुकेश गर्ग ने शिक्षकों की सर्विस बुक की जांच करवाई तो पाया कि पांच शिक्षकों को नियम विरुद्ध पीएल का लाभ दिया गया था। इसके बाद करीब 60 पीएल समाप्त कर दी गई। यदि इन छुट्टियों का नकदीकरण होता, तो सरकार को करीब दो लाख रुपए का अतिरिक्त भार उठाना पड़ता। समय रहते कार्रवाई होने से राजस्व की हानि टल गई।

विभागीय जांच की जरूरत

शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि जिलेभर के स्कूलों की सर्विस बुक की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, तो कई और मामले सामने आ सकते हैं। इससे न केवल नियमों का उल्लंघन उजागर होगा, बल्कि सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान पर भी रोक लग सकेगी।

स्कूल में रूटीन चेकिंग के दौरान शिक्षकों की सर्विस बुक में 10 पीएल दर्ज मिलीं, जो नियमों के अनुसार गलत थीं। पांच शिक्षकों की करीब 60 पीएल समाप्त की गई हैं। इससे सरकार के राजस्व की बचत हुई है - मुकेश गर्ग, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, भड़कोल

शिक्षक अपनी इच्छा से पदस्थापन करवाता है, तो पीएल देय नहीं होती है। सरकार के आदेश से पदस्थापन होता है, तो पीएल देय होती हैं - राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रदेश संरक्षक शिक्षक संघ सियाराम

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 May 2026 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का बड़ा ‘खेल’: मनचाहा तबादला भी लिया और नियम विरुद्ध डकार गए 10 पीएल, सरकार को लाखों का चूना

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरिस्का के लिए खुशखबरी: अगले महीने मिलने वाली है 7 हजार हेक्टेयर नई जमीन, डिजिटल नक्शे का काम हुआ तेज

alwar news
अलवर

Success Story: घर-घर जाकर ट्यूशन पढ़ाया, सिलाई की और अब इस बिजनेस ने बदली किस्मत, अलवर में सिर्फ ₹850 से किया था शुरू

Success Story
अलवर

Alwar New Underpass: 8 घंटे… 8 इंजीनियरों की टीम और 100 से ज्यादा श्रमिक, अंडरपास बनते ही खिल उठे लोगों के चेहरे

Alwar Kali Mori Underpass construction update
अलवर

Rajasthan: 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स से बदलेगी इन तीन जिलों की तस्वीर, एक्सप्रेस-वे से औद्योगिक हब तक, केंद्रीय मंत्री ने ली बैठक

alwar Meeting
अलवर

Success Story: ‘तुझे तो बहीखाता भी नहीं आता’, इसी ताने को बनाया ताकत, अलवर का बेटा बना IFS अफसर

raunak ifs officer
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.