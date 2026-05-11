Alwar New Underpass: 8 घंटे… 8 इंजीनियरों की टीम और 100 से ज्यादा श्रमिक, अंडरपास बनते ही खिल उठे लोगों के चेहरे

अलवर। आखिरकार पटरी पार का एरिया मुख्य शहर अलवर से जुड़ ही गया। रविवार को काली मोरी अंडरपास बनकर तैयार हो गया। इस काम के लिए 11 ट्रेनों का डायवर्जन किया गया। पीडब्ल्यूडी से लेकर रेलवे के 8 इंजीनियरों व 100 से अधिक श्रमिकों ने लगातार 8 घंटे काम किया। 10 ब्लॉक्स फिट किए। इस अंडरपास का लाभ पटरी पार की 17 वार्डों की 30 से अधिक कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मिलेगा।