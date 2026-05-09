Indian Railways: राजस्थान को नई ट्रेन की सौगात, 4 राज्यों का सफर होगा आसान, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ अमित सुदर्शन के अनुसार ट्रेन संख्या 14322 भुज बरेली जो 9 मई को भुज से प्रस्थान करेगी, वह निर्धारित मार्ग फुलेरा जयपुर-अलवर-रेवाड़ी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर संचालित होगी एवं ट्रेन संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी जो 10 मई को बाड़मेर से प्रस्थान करेगी, वह डेगाना-फुलेरा-जयपुर-अलवर रेवाड़ी के स्थान पर डेगाना रतनगढ़-लोहारू-रेवाड़ी संचालित होगी। होकर इसी प्रकार ट्रेन संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर जो 9 मई को जम्मूतवी से प्रस्थान करेगी, वहीं रेवाड़ी-अलवर-जयपुर-फुलेरा-डेगाना के स्थान पर रेवाड़ी-लोहारू-रतनगढ़-डेगाना होकर संचालित होगी एवं ट्रेन संख्या 14321 बरेली-भुज जो 10 मई को बरेली से प्रस्थान करेगी, वह रेवाड़ी-अलवर-जयपुर-फुलेरा के स्थान पर रेवाड़ी रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी।