Rajasthan Flyover: राजस्थान में यहां बन रहा फोरलेन फ्लाईओवर, 79 करोड़ होंगे खर्च; अगले साल मिलेगी सौगात

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर में पाल रोड नहर चौराहे पर 79 करोड़ की लागत से 760 मीटर लंबा फोरलेन फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण अब गति पकड़ रहा है। नहर चौराहे से दोनों ओर की सड़कों पर इसका निर्माण चल रहा है। अब इसके पिलर दिखने लगे हैं और अगले साल तक इसका काम पूरा करना है। इस ओवरब्रिज से एम्स जोधपुर आने-जाने वाले मरीजों को राहत मिलेगी।