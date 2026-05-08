ओसियां में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट वायरल करने का आरोप

प्रार्थी का आरोप है कि पोस्ट में कार्यक्रम को मृत्युभोज से जोड़ते हुए जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करने का प्रयास किया गया। पोस्ट में मुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर भी आपत्तिजनक और भ्रामक दावे किए गए। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) एवं 308(2) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच एएसआई प्रकाश ढाका को सौंपी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को आरोपी राकेश गोदारा को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।