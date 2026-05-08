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Indian Railway News: राजस्थान में वंदे भारत समेत 5 ट्रेनों का बदलेगा रूट, जानें ‘सिर्फ एक दिन’ के लिए क्या है बड़ी अपडेट? 

जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर निर्माण कार्य के चलते 10 मई को जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 5 प्रमुख ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

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जोधपुर

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Nakul Devarshi

May 08, 2026

Vande Bharat Train - File PIC

Vande Bharat Train - File PIC

अगर आप 10 मई को ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे जरूरी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर 'कट एंड कवर' तकनीक से हो रहे पुल निर्माण के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 5 प्रमुख ट्रेनों के पहिए अपने नियमित ट्रैक से उतरकर दूसरे रास्तों पर चलेंगे। रेलवे के इस फैसले से जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अपने सफर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

वंदे भारत से लेकर रानीखेत तक, बदल गया रास्ता

जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार, जयपुर मंडल के खैरथल-पडिसल और पडिसल-अलवर स्टेशनों के बीच 'आरएफबी' (RFB) निर्माण के लिए विशेष ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है।

  • तकनीकी कारण: रेलखंड पर एल-95 और एल-106 गेट्स के पास कट एंड कवर विधि से काम किया जाना है।
  • प्रभावित अवधि: यह बदलाव केवल 10 मई के एक ट्रिप के लिए प्रभावी होगा, लेकिन इससे हजारों यात्रियों की टाइमिंग बिगड़ सकती है।

इन 5 प्रमुख ट्रेनों के बदले गए मार्ग

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और निर्माण कार्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है:

  1. जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत (26481): * पुराना रूट: डेगाना-फुलेरा-जयपुर-अलवर-रेवाड़ी।
    • नया रूट: 10 मई को यह ट्रेन जयपुर-रींगस-रेवाड़ी होकर संचालित होगी।
  2. बाड़मेर-जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस (14661):
    • बदलाव: 10 मई को यह ट्रेन जयपुर-अलवर होकर नहीं जाएगी।
    • नया रूट: यह अब डेगाना-रतनगढ़-लोहारू-रेवाड़ी के रास्ते जम्मू तवी के लिए प्रस्थान करेगी।
  3. जम्मू तवी-बाड़मेर एक्सप्रेस (14662):
    • महत्वपूर्ण: 9 मई को जम्मू से रवाना होने वाली ट्रेन भी बदले मार्ग से आएगी।
    • नया रूट:रेवाड़ी-लोहारू-रतनगढ़-डेगाना होते हुए बाड़मेर पहुँचेगी।
  4. जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस (15013):
    • बदलाव: 10 मई को यह ट्रेन जयपुर-अलवर के रास्ते नहीं चलेगी।
    • नया रूट: इसे जोधपुर-डेगाना-रतनगढ़-लोहारू-रेवाड़ी होकर चलाया जाएगा।
  5. शकूर बस्ती-जैसलमेर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस (12249):
    • देरी: 10 मई को यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 30 मिनट रेगुलेट (रोककर) चलाई जाएगी।

यात्रियों के लिए 'चुनौती'

मार्ग परिवर्तन के कारण ट्रेनों के गंतव्य तक पहुँचने के समय में अंतर आ सकता है। विशेष रूप से जो यात्री अलवर या जयपुर के बीच के छोटे स्टेशनों से इन ट्रेनों में सवार होते थे, उन्हें भारी असुविधा हो सकती है।

  • रींगस रूट: वंदे भारत का रींगस होकर जाना शेखावाटी के यात्रियों के लिए एक नया अनुभव होगा, लेकिन अलवर के यात्रियों के लिए यह 'नो-गो' जोन बन जाएगा।
  • रतनगढ़-लोहारू सेक्शन: शालीमार और रानीखेत एक्सप्रेस का रतनगढ़ होकर जाना बाड़मेर-जैसलमेर के यात्रियों के सफर के समय को बढ़ा सकता है।

घर से निकलने से पहले करें चेक : रेलवे

सीनियर डीसीएम ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या 'नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम' (NTES) पर अपनी ट्रेन की लाइव स्थिति जरूर देख लें। मार्ग परिवर्तन की जानकारी एसएमएस के जरिए भी पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर भेजी जा रही है।

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Updated on:

08 May 2026 11:05 am

Published on:

08 May 2026 11:04 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Indian Railway News: राजस्थान में वंदे भारत समेत 5 ट्रेनों का बदलेगा रूट, जानें ‘सिर्फ एक दिन’ के लिए क्या है बड़ी अपडेट? 

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