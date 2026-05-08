Indian Railway News: राजस्थान में वंदे भारत समेत 5 ट्रेनों का बदलेगा रूट, जानें ‘सिर्फ एक दिन’ के लिए क्या है बड़ी अपडेट? 

अगर आप 10 मई को ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे जरूरी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर 'कट एंड कवर' तकनीक से हो रहे पुल निर्माण के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 5 प्रमुख ट्रेनों के पहिए अपने नियमित ट्रैक से उतरकर दूसरे रास्तों पर चलेंगे। रेलवे के इस फैसले से जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अपने सफर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।