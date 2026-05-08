Indian Railway News: राजस्थान में वंदे भारत समेत 5 ट्रेनों का बदलेगा रूट, जानें ‘सिर्फ एक दिन’ के लिए क्या है बड़ी अपडेट? 

Vande Bharat Train - File PIC
अगर आप 10 मई को ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे जरूरी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर 'कट एंड कवर' तकनीक से हो रहे पुल निर्माण के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 5 प्रमुख ट्रेनों के पहिए अपने नियमित ट्रैक से उतरकर दूसरे रास्तों पर चलेंगे। रेलवे के इस फैसले से जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अपने सफर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार, जयपुर मंडल के खैरथल-पडिसल और पडिसल-अलवर स्टेशनों के बीच 'आरएफबी' (RFB) निर्माण के लिए विशेष ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और निर्माण कार्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है:
मार्ग परिवर्तन के कारण ट्रेनों के गंतव्य तक पहुँचने के समय में अंतर आ सकता है। विशेष रूप से जो यात्री अलवर या जयपुर के बीच के छोटे स्टेशनों से इन ट्रेनों में सवार होते थे, उन्हें भारी असुविधा हो सकती है।
सीनियर डीसीएम ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या 'नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम' (NTES) पर अपनी ट्रेन की लाइव स्थिति जरूर देख लें। मार्ग परिवर्तन की जानकारी एसएमएस के जरिए भी पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर भेजी जा रही है।
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