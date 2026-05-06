Rajasthan News : कॉमेडियन ‘पंकू-बन्नू’ की जोड़ी में ‘बड़ी दरार’! जानें पूरे विवाद की Inside Story 

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में अपनी कॉमेडी से घर-घर में पहचान बनाने वाली 'पंकू-बन्नू' की जोड़ी आज टूटकर विवादों के भंवर में फंस गई है। मंगलवार की रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हमेशा हंसाने वाले पंकज सोनी उर्फ पंकू फूट-फूटकर रो रहे थे। यह आंसू किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उस कथित 'पुलिसिया कार्रवाई' और 'दोस्ती में मिले धोखे' का दर्द थे, जिसने अब सीकर पुलिस अधीक्षक (SP) के दफ्तर तक दस्तक दे दी है।