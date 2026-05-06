जंगल से मिली खुशखबरी, पिछले साल से बढ़े एक हजार वन्यजीव

सीकर. जिले में वन विभाग की ओर से सातों रेंज में वाटर होल पद्धति से कराई गई वन्यजीव गणना के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल हुई वन्यजीव गणना में 17,953 वन्यजीव दर्ज किए गए, जो पिछले साल की तुलना में करीब 1,000 अधिक हैं। पिछले साल की तुलना में छह बघेरे बढ़ गए है जबकि पिछले एक साल के दौरान जिले में अलग-अलग स्थानों से 11 बघेरों को आबादी क्षेत्र से रेस्क्यू करके वन्य जीव अभ्यारणय में छोड़ दिया गया। खास बात यह है कि नीमकाथाना क्षेत्र में पैंथर (बघेरे) और सांभर की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, पहले जहां जिले में 13 बघेरे मिले थे उनकी संख्या अब बढ़कर 19 पहुंच गई है। वहीं चिंकारा, जंगली सूअर, नीलगाय, भेडिए, जंगली बिल्ली सहित कई वन्य जीवों की संख्या बढ़ गई है। वन विभाग के अनुसार जंगल के इको-सिस्टम के मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं वन्य जीव गणना लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, सीकर, दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना और पाटन क्षेत्रों में की गई। पूरे जिले में करीब 40 श्रेणियों में वन्यजीवों का आकलन किया गया।