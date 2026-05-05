Rajasthan News : खाटू श्याम दर्शन कराने के बहाने कानपुर की युवती का 3 लाख में सौदा! पुलिस ने खोला ‘खौफनाक राज’

AI PIC
राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर सदर इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दोस्ती और इंसानियत दोनों को शर्मसार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर (बर्रा) की एक 21 वर्षीय युवती, जिसे उसकी सहेली और उसके पति ने राजस्थान में 3 लाख रुपये में एक मजदूर को बेच दिया।
वारदात की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 को हुई। कानपुर के बर्रा इलाके में रहने वाली पीड़िता एक फैक्ट्री में काम करती थी। उसकी बचपन की सहेली और सहेली के पति ने उसे राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर दर्शन कराने का झांसा दिया। माँ ने अपनी बेटी को सहेली के साथ खुशी-खुशी विदा किया, यह सोचकर कि बेटी सुरक्षित है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस सहेली पर वह भरोसा कर रही हैं, वह उसकी बेटी की जिंदगी का सौदा कर चुकी है।
जब युवती घर नहीं लौटी, तो परेशान माँ ने सहेली से संपर्क किया। पहले तो सहेली बहाने बनाती रही, लेकिन अंत में उसने जो कहा वह सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई।
पीड़िता की माँ की शिकायत पर बर्रा पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और सर्विलांस की मदद ली।
लोकेशन ट्रैकिंग: पुलिस ने आरोपियों की अंतिम लोकेशन राजस्थान में ट्रेस की।
सीकर में छापेमारी: रविवार रात बर्रा पुलिस की एक विशेष टीम परिजनों के साथ सीकर पहुँची। स्थानीय पुलिस की मदद से फतेहपुर सदर इलाके में दबिश दी गई।
युवती की बरामदगी: पुलिस ने मौके से युवती को सुरक्षित बचा लिया और आरोपी 'खरीददार' को गिरफ्तार कर लिया।
जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपियों ने शादी को कानूनी रूप देने के लिए युवती के नाम के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। पीड़िता को डरा-धमकाकर रखा गया था ताकि वह किसी को अपनी असली पहचान न बता सके।
पुलिस अब उन बिचौलियों और फर्जी दस्तावेज बनाने वालों की भी तलाश कर रही है जो राजस्थान और यूपी के बीच इस मानव तस्करी के रैकेट को चला रहे हैं।
सीकर जिले का फतेहपुर क्षेत्र इस समय इस मामले को लेकर चर्चा में है। राजस्थान पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यहाँ कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है जो बाहरी राज्यों की लड़कियों को लाकर शादी के नाम पर बेचता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी एक दिहाड़ी मजदूर है और इतनी बड़ी 3 लाख रकम उसके पास कहाँ से आई, यह भी जांच का विषय है।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग