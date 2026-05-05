Rajasthan News : खाटू श्याम दर्शन कराने के बहाने कानपुर की युवती का 3 लाख में सौदा! पुलिस ने खोला ‘खौफनाक राज’

वारदात की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 को हुई। कानपुर के बर्रा इलाके में रहने वाली पीड़िता एक फैक्ट्री में काम करती थी। उसकी बचपन की सहेली और सहेली के पति ने उसे राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर दर्शन कराने का झांसा दिया। माँ ने अपनी बेटी को सहेली के साथ खुशी-खुशी विदा किया, यह सोचकर कि बेटी सुरक्षित है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस सहेली पर वह भरोसा कर रही हैं, वह उसकी बेटी की जिंदगी का सौदा कर चुकी है।