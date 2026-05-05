ग्राउंट रिपोर्ट : गैस एजेंसियों की मनमानी के चलते धूप में अग्निपरीक्षा दे रहे उपभोक्ता

सीकर. अमेरिका-इजरायल व इरान के बीच फिलहाल युद्ध विराम चल रहा है लेकिन फिर भी गैस किल्लत बरकरार है। गैस एजेंसी संचालक पिछले ढाई महीने से कस्बों व गांवों के उपभोक्ताओं के लिए घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मजबूरी में उपभोक्ताओं को 10 किमी से लेकर 40 किलोमीटर दूर स्थित गैस एजेंसियों व इनके गोदामों के यहां चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। सप्लाई नहीं कर रहे हैं। गैस एजेंसी संचालक अपने ऑफिस से पर्ची काट ग्राहक को टोकन दे रहे हैं और फिर उपभोक्ता को गैस गोदाम पर व अन्य जगह खड़ी एजेंसी की गाड़ियों के पास दो से तीन घंटे तक तल्ख धूप में खड़े होकर घरेलू गैस सिलेंडर लेना पड़ रहा है। राजस्थान पत्रिका टीम ने सोमवार सुबह गैस एजेंसियों, गोदाम व इनके गैस प्वाइंट्स पर डिलेवरी देने की ग्राउंड रिपोर्ट की तो भगवती गैस एजेंसी, सुधीर गैस एजेंसी, विक्रम गैस सर्विस, सीकर पर चौंकाने वाले खुलासे हुए। 71 वर्षीय बुजुर्ग, महिलाएं तेज धूप में लाइनों में लगकर गैस सिलेंडर की डिलेवरी लेने को मजबूर हो रही हैं। कहीं भी पेयजल व छाया की समुचित व्यवस्था नहीं की हुई है।