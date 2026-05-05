सरपंच के बेटे ने सोते हुए चचेरे भाई को उठा मकान के पीछे ले जाकर कुल्हाड़ी-गंडासे से की हत्या

मृतक की पत्नी प्रियंका व बेटी सपना कंवर ने बताया कि तिहावली ग्राम पंचायत की प्रशासक भंवर कंवर व उनके बेटे ओमसिंह की ओर से गोचर भूमि पर कब्जा कर मकान बनाए हैं। अन्य भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भी उनके पति प्रकाशसिंह ने शिकायतें की थी। पीड़िता ने बताया कि वे सभी रविवार रात को सो रहे थे। इस दौरान देर रात करीब 11.30 बजे आरोपी ओमसिंह शेखावत व उसके परिवार के सदस्यों के साथ ही उनके जानकार पुलिस कांस्टेबल सहित करीब 11 आरोपियों ने उसके सोते हुए पति को नींदों में उठाकर घर के पीछे ले गए। यहां ले जाकर धारदार हथियार कुल्हाड़ी व गंडासे से जानलेवा हमला कर दिया। शोर सुनकर परिवार के लोग बीच बचाव करने गए। आरोपियों ने मृतक की पत्नी, बेटा व मां पर भी धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मृतक की मां नैन कंवर (66), बेटा अभिजीत सिंह (19) और मृतक की पत्नी प्रियंका कंवर (40) गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस समय पर नहीं पहुंची। आरोपी व उसका परिवार पीड़ित के परिवार को धमकाता रहा। रिश्तेदारों ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। एएसपी डॉ. तेजपालसिंह, रामगढ़ सेठान थानाधिकारी प्रकाशचंद सहित पुलिस व आरएसी का जाब्ता तिहावली गांव व फतेहपुर के राजकीय धानुका हॉस्पिटल की मोर्चरी में तैनात रहा।