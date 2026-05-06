Rajasthan News: बनवारीलाल-पंकज विवाद में कूदे सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स, जानिए किसने क्या कहा

सुनील ने कहा कि जब बनवारीलाल की सोशल मीडिया आईडी बैन हुई थी, तब सबसे ज्यादा समर्थन उन्होंने ही दिया था और कई रील्स बनाकर उनके पक्ष में माहौल तैयार किया था। इसके बावजूद उन पर ही आरोप लगाया गया कि आईडी बैन कराने के पीछे उनका हाथ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस व्यक्ति का भी खुलासा किया था, जिसने वास्तव में आईडी बैन करवाई थी, फिर भी उनके खिलाफ गलतफहमियां फैलाई गईं। सुनील ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से वे आहत हैं, लेकिन अब वे खुलकर पंकू के साथ खड़े हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं।