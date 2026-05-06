Pali News: पाली के किसानों को कब मिलेगा मुआवजा, डीएमआईसी प्रोजेक्ट में ली थी जमीन, भू-माफिया सक्रिय

क्षेत्र में भूमि की डीएलसी दरें कम होने के कारण किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद सरकार ने भूमि के बदले भूमि देने के आदेश जारी किए। इसी का फायदा उठाकर भू-माफिया सक्रिय हो गए हैं। भू-माफिया पटवारियों के साथ मिलकर किसानों से संपर्क कर रहे हैं और सरकारी दर से थोड़ी अधिक राशि देकर जमीनें बाहरी कंपनियों को बेच रहे हैं। कंपनियां इन जमीनों को खरीदकर आम मुख्तयारनामा तैयार करवा रही हैं, ताकि सरकार से मिलने वाली 'भूमि के बदले भूमि' के लाभ पर दावा कर सकें। इसी प्रक्रिया को फायदा पहुंचाने के लिए पटवारी जानबूझकर रिपोर्ट तैयार कर रीको को सुपुर्द नहीं कर रहे हैं।