Om Banna : जयंती पर याद किए जा रहे ओम बन्ना सा, जानें सुप्रसिद्ध देवस्वरूप की 10 ‘रहस्यमयी’ बातें

राजस्थान की मरुधरा रहस्यों और लोक देवताओं की कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन आधुनिक युग में जिस एक नाम ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, वह है 'श्री ओम बन्ना सा'। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर राजस्थान के पाली जिले का चोटिला गांव भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। सुबह से ही मंदिर पर भक्तों का तांता लगा है और विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं।