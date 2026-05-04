Rajasthan News : एलिवेटेड रोड बनेगा या सुरंग अभी साफ नहीं, एनएच करवा रहा सर्वे!

इस मार्ग के निर्माण का मामला सांसद पीपी चौधरी ने संसद में भी उठाया है। जिसमे उन्होंने बताया था कि एनएच-162 ई (पाली-नाडोल-देसूरी) मार्ग पर 1000 से अधिक नागरिकों का जीवन समाप्त हो चुका है। इस 83 किलोमीटर लम्बे मार्ग की रचना सड़क ज्यामिति मानकों के अनुरूप नहीं है। सड़क का बड़ा हिस्सा घनी आबादी, बाजार क्षेत्रों तथा तीखे मोड़ों से होकर गुजरता है। यह मार्ग रणकपुर जैन मंदिर, जवाई बांध, चारभुजा नाथ आदि को जोड़ने वाला है।