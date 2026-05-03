North Western Railways : राजस्थान के एक और रेलवे स्टेशन का ‘न्यू लुक’ रिवील, उत्तर पश्चिम रेलवे ने शेयर किया वीडियो 

राजस्थान के रेलवे स्टेशनों की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। इसी कड़ी में मारवाड़ की शान कहे जाने वाले सोजत रोड स्टेशन के पुनर्विकास की कुछ बेहद खूबसूरत झलकियां सामने आई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए इस स्टेशन के नए अवतार की घोषणा की है। जाली-झरोखों और लाल पत्थर की कारीगरी से सजा यह स्टेशन अब किसी आधुनिक महल से कम नहीं लग रहा है।