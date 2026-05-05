Pali Crime: तांत्रिक के ‘जाल’ में फंसी युवती! आधी रात घर में कर दिया ऐसा कांड, परिवार के उड़े होश

पीड़ित पिता के अनुसार 27 अप्रेल की रात करीब एक बजे गांव में रहने वाला तांत्रिक झांसा देकर उसकी पुत्री को अपने साथ ले गया। घटना के बाद जब परिवार ने घर की तलाशी ली तो सोने-चांदी के जेवरात और करीब डेढ़ लाख रुपए नकद भी गायब मिले। इससे मामला और अधिक संदिग्ध हो गया है। परिवार का आरोप है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। एक महिला सहित दो पुरुष मिलकर पिछले दो साल से उनके परिवार को निशाना बना रहे हैं और करीब दो लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। पीड़ित का कहना है कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उनसे पैसे ऐंठता है।