Rajasthan: राजस्थान के 7 जिलों की बुझेगी प्यास, सोम-कमला-अम्बा प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 5 हजार 900 करोड़ रुपए

इसी तरह प्रस्तावित साबरमती प्रथम बांध की ऊंचाई 408 मीटर है। इस तरह लुंदाड़ा नदी क्षेत्र से साबरमती प्रथम और जोगीवर की ऊंचाई अधिक है, जहां से प्राकृतिक प्रवाह से गौतम ऋषि नदी तक पानी पहुंचाया जा सकता है। साबरमती बांध प्रथम तल से लुंदाड़ा गौतम ऋषि नदी की टनल 40 किलोमीटर और जोगीवर लघु सिंचाई परियोजना से साबरमती तक 8 किलोमीटर टनल पानी की उपलब्धता के लिए बनानी होगी। इस तरह करीब 50 किलोमीटर टनल से प्रोजेक्ट की क्रियान्विति हो सकेगी। यही नहीं, यह टनल बन जाती है तो भविष्य में मानसी और वंकल का पानी भी जालोर-सिरोही को मिल सकेगा।