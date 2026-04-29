मारवाड़ में हुई अनोखी शादी : चीन से लौटा दूल्हा, बैलगाड़ियों में निकाली बारात, दूर-दूर तक हो रही शादी की चर्चा

पाली। जिले के सादड़ी क्षेत्र में एक शादी ने आधुनिकता के बीच परंपरा की खूबसूरत मिसाल पेश की है। जहां आजकल शादियों में महंगी गाड़ियां, डीजे और भव्य शो-ऑफ आम हो गया है, वहीं भादरास निवासी सुरेश चौधरी ने अपनी बारात को बिल्कुल अलग अंदाज में निकालकर सबका ध्यान आकर्षित किया। पिछले 9 सालों से चीन के शंघाई में इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कारोबार से जुड़े सुरेश जब अपनी शादी के लिए वतन लौटे, तो उन्होंने दिखावे से दूर रहकर अपनी जड़ों से जुड़ने का फैसला किया।