Rajasthan News: दोस्ती की मार्मिक मिसाल: मित्र के निधन का सदमा नहीं सह पाए, दूसरे दोस्त ने भी तोड़ा दम

जानकारी के अनुसार रविवार तड़के करीब 4 बजे धनराज त्रिवेदी का हृदयाघात से निधन हो गया। जैसे ही यह खबर उनके घनिष्ठ मित्र देवराज दवे तक पहुंची, वे गहरे सदमे में आ गए। बताया जाता है कि शाम करीब चार बजे नोवी गांव से भंदर लौटते समय वरावल के पास बस में ही देवजी की तबीयत बिगड़ने लगी। घर पहुंचते ही परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। एक ही दिन में दोनों मित्रों का यूं चले जाना पूरे गांव के लिए अविश्वसनीय और बेहद दुखद घटना बन गया।