सीकर में देवरानी के निधन के सदमे से जेठानी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

सीकर। नीमकाथाना उपखंड के गांव भूदोली में रविवार को एक ऐसी मार्मिक घटना ने पूरे इलाके में शोक में डुबो दिया। पहले देवरानी की अचानक मौत हुई और उसके सदमे से कुछ देर बाद जेठानी ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। यह हृदयविदारक दृश्य देखकर ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं।