4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

पिता ने जोड़े हाथ, बिलख पड़ीं मां-बहन, मासूम भतीजों ने दी मुखाग्नि, गमगीन माहौल में सीकर के अग्निवीर की अंतिम विदाई

22 वर्षीय अग्निवीर करणसिंह राठौड़ का बुधवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनाती के दौरान हार्ट अटैक से हुए निधन से गांव में शोक की लहर छा गई।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Rakesh Mishra

Feb 04, 2026

Agniveer, Agniveer death, Sikar Agniveer death, Agniveer died of heart attack, Sikar News, Rajasthan News, अग्निवीर, अग्निवीर की मौत, सीकर अग्निवीर की मौत, हार्ट अटैक से अग्निवीर की मौत, सीकर न्यूज, राजस्थान न्यूज

पिता व बहन को सौंपा तिरंगा। फोटो- पत्रिका

श्रीमाधोपुर। कंचनपुर जोरावर नगर गांव की राठौड़ की ढाणी निवासी 22 वर्षीय अग्निवीर करणसिंह राठौड़ का बुधवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। करणसिंह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात थे, जहां हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया था।

बुधवार को करणसिंह की पार्थिव देह श्रीमाधोपुर थाने पहुंची। इसके बाद जवान के सम्मान में श्रीमाधोपुर थाने से पैतृक गांव राठौड़ की ढाणी तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। गांव पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने करणसिंह की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए। इस दौरान सैनिक के पिता दयाल सिंह राठौड़ ने हाथ जोड़कर अपने इकलौते बेटे को नमन करते हुए अंतिम विदाई दी। वहीं मां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल था।

सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

कंचनपुर गोशाला के पास स्थित मोक्ष धाम में करणसिंह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यहां साथ आए सैनिकों ने बिगुल बजाकर और हवाई फायर कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। करणसिंह को उनके भतीजों ने मुखाग्नि दी।

सुबेदार करणाराम ने बताया कि एक फरवरी को दोपहर करीब दो बजे करणसिंह ड्यूटी पर जाने से पहले भोजन की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान वे बाथरूम गए, जहां उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया। साथियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

2022 में हुए थे भर्ती

परिजन चतर सिंह राठौड़ ने बताया कि करणसिंह दिसंबर 2022 में भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए थे। वे 17 कोर सिलीगुड़ी बागडोगरा में तैनात थे। एक फरवरी की शाम को सिलीगुड़ी से आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर ने फोन पर उनके निधन की सूचना दी थी।

परिजनों ने बताया कि करणसिंह ने निधन से करीब तीन घंटे पहले अपनी मां मुकेश कंवर से फोन पर बात की थी। इसके तीन घंटे बाद ही उनके निधन की सूचना मिलने से परिवार स्तब्ध रह गया। करणसिंह के पिता दयाल सिंह राठौड़ करीब दस साल पहले सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। करणसिंह के दोनों चाचा भी सेना में कार्यरत हैं। करणसिंह दो भाई-बहन थे, जिनमें उनकी बड़ी बहन निकिता कंवर सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हैं। करणसिंह अविवाहित थे।

ये भी पढ़ें

जयपुर में सड़क हादसा, घायलों को देखकर मदद के लिए दौड़े विधायक बालमुकुंद आचार्य, SMS अस्पताल पहुंचाया
जयपुर
road accident, Jaipur road accident, Rajasthan road accident, MLA Balmukund Acharya, Jaipur news, Rajasthan news, सड़क हादसा, जयपुर सड़क हादसा, राजस्थान सड़क हादसा, विधायक बालमुकुंद आचार्य, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 07:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / पिता ने जोड़े हाथ, बिलख पड़ीं मां-बहन, मासूम भतीजों ने दी मुखाग्नि, गमगीन माहौल में सीकर के अग्निवीर की अंतिम विदाई

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान बोर्ड परीक्षा : पहली बार कॉपी में होगा बार कोड, 4-4 पेज मिलेंगे कम, 8 पेज की मिलेगी सप्लीमेंट्री

Rajasthan Board Exams
सीकर

Sikar News: सीकर के प्याज किसानों का दर्द, सस्ते में बेचनी पड़ती है फसल, कोल्ड स्टोरेज बनाने की मांग

Sikar farmers, Sikar onion farmers, Sikar onion, cold storage, processing unit, onion crop, Sikar news, Rajasthan news, सीकर किसान, सीकर प्याज किसान, सीकर प्याज, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, प्याज की फसल, सीकर न्यूज, राजस्थान न्यूज
सीकर

Good News: मिलिट्री मॉडल स्कूल की तर्ज पर होगा बालिका सैन्य अकादमी का संचालन, 160 सीट पर आए 13,000 आवेदन

Rajasthan Hostel
सीकर

जानें कब से लगेगा खाटूश्याम लक्खी मेला, 6000 से अधिक जवानों और 450+ CCTV कैमरों के साथ होगा सुरक्षा इंतजाम

सीकर

राजस्थान का अग्निवीर पश्चिम बंगाल में शहीद, मां से की थी मोबाइल पर बात, कुछ देर में आई शहादत की खबर

Agniveer martyr, Agniveer martyr in West Bengal, Agniveer martyr of Sikar, Agniveer martyr of Rajasthan, Sikar news, Rajasthan news, अग्निवीर शहीद, पश्चिमी बंगाल में अग्निवीर शहीद, सीकर का अग्निवीर शहीद, राजस्थान का अग्निवीर शहीद, सीकर न्यूज, राजस्थान न्यूज
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.