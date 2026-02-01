Sikar News: सीकर के प्याज किसानों का दर्द, सस्ते में बेचनी पड़ती है फसल, कोल्ड स्टोरेज बनाने की मांग

व्यापारियों के अनुसार यदि फूड प्रोसेसिंग नीति के तहत सीकर को विशेष पैकेज दिया जाए, तो यह प्याज उत्पादों का हब बन सकता है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि किसानों और व्यापारियों के पलायन पर भी रोक लगेगी। योजना के तहत प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित हों तो यहां के प्याज से प्याज पाउडर, फ्लेक्स, पेस्ट जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। कई बार उत्पादन इतना अधिक हो जाता है कि किसानों का प्याज बोरियों में ही खराब हो जाता है और मजबूरी में उसे फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।