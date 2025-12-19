Rajasthan: इतने रुपए किलो बढ़ गए प्याज-लहसुन के भाव, एक सप्ताह में दोगुनी हुई कीमतें

व्यापारी वर्द्धमान जैन ने बताया कि लहसुन के भाव 40 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि पहले 20 से 100 रुपए प्रति किलो थे। लहसुन के दाम दोगुने हो गए हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो माल बहुत कम बचा है। दूसरा, नया माल आने में समय लगेगा। मार्च के अंत तक ही नया माल आएगा। ऐसे में तीन माह का समय बचेगा। इस कारण लहसुन के दामों के बढ़ोतरी हुई है।