केटल फ्री शहर में सांड बन रहे आफत, बुजुर्ग को उठाकर फेंका, आइसीयू में भर्ती

शहर को कैटल फ्री बनाने के लिए सरकार और नगर निगम ने बीते वर्षों में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन सड़कों पर उतरकर देखें तो यह दावा खोखला नजर आता है। कोटा की गलियां, कॉलोनियां और मुख्य सड़कें आज भी आवारा सांडों और गायों के कब्जे में हैं। ये मवेशी सिर्फ यातायात की समस्या नहीं बन रहे, बल्कि सीधे तौर पर लोगों की जान पर हमला कर रहे हैं। हर कुछ दिनों में किसी न किसी इलाके से सांड या गाय द्वारा लोगों को उठाकर पटकने, बच्चों को रौंदने या बुजुर्गों को गंभीर रूप से घायल करने की घटनाएं सामने आ रही हैं।