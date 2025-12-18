18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Mandi Price: धान और लहसुन इतने रुपए रहा मंदा, 2 लाख कट्टे रही कृषि जिन्सों की आवक, जानें मंडी भाव

Gold-Silver Price: कोटा मंडी में कृषि जिन्सों की आवक लगभग 2 लाख कट्टे रही। धान, लहसुन के भाव में मामूली गिरावट देखी गई और सोना-चांदी में तेजी रही।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 18, 2025

Kota Mandi

मंडी में लहसुन (फाइल फोटो: पत्रिका)

Kota Mandi Bhav: भामाशाहमंडी में बुधवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 2 लाख कट्टे की रही। धान (1509) 50, धान (पूसा-1) 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 4000 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 14500 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 15000 रहा। लहसुन 1000 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेल के भाव मामूली अंतर रहा।

भाव इस प्रकार रहे- गेहूं 2451 से 2525, धान सुगन्धा 2400 से 2751, धान (1509) 2500 से 3121, धान (1847) 2400 से 3021, धान (1718-1885) 2600 से 3401, धान (पूसा-1) 2400 से 3300, धान (1401) 3100 से 3421, धान दागी 1200 से 2500, सोयाबीन 3000 से 4621, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का लाल 1200 से 1850, मक्का सफेद 2500 से 3400 जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9500, मैथी 4000 से 5201, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 8500 से 9000, मूंग 6000 से 7200, उड़द 4000 से 6500, चना देशी 4500 से 4921, चना मौसमी 4800 से 4900, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4400, चना काबुली 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2240, चंबल 2215, सदाबहार 2105, लोकल रिफाइंड 1990, दीप ज्योति 2120, सरसों स्वास्तिक 2575, अलसी 2350 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2770, कोटा स्वास्तिक 2405, सोना सिक्का 2640, कटारिया गोल्ड 2415 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1830, अशोका 1830 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4070 से 4140 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।

चांदी और सोने के भावों में तेजी

कोटा के सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी व सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 5000 रुपए की तेजी के साथ 192000 प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 200 रुपए तेजी के साथ 132500 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 133170 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 132700
गोल्ड (22 k) :122870
गोल्ड (20 k) : 115391
गोल्ड (18 k) : 106160
गोल्ड (14 k) : 93451
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

ये भी पढ़ें

लंबे इंतजार के बाद राजस्थान का यह हाईवे होगा फोरलेन, 1022 करोड़ का बजट पास, जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण
श्री गंगानगर
Road work

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 12:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Mandi Price: धान और लहसुन इतने रुपए रहा मंदा, 2 लाख कट्टे रही कृषि जिन्सों की आवक, जानें मंडी भाव

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Honey Trap: इनामी आरोपी नरगिस ने किया सरेंडर, प्रेमजाल में फंसाकर ऐंठती थी लाखों रुपए

Kota-Honeytrap-Case
कोटा

Rajasthan School Holiday: अगले 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, बच्चों को मिलेगी लगातार 3 दिन की छुट्टियां, जानें कारण

school-Holiday
कोटा

Kota Road Accident : कोटा में ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, भाजपा विधायक सहित तीन गंभीर घायल

कोटा

Kota: 5 फीट के हेलमेट वाला ये है कोटा का अनोखा पार्क, यमराज और चित्रगुप्त के स्टेच्यू करते हैं यातायात नियम में लापरवाही का हिसाब

Kota-Park
कोटा

Delhi-Mumbai Expressway Accident: खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे MP के परिवार की पलटी कार, 7 लोग घायल, 4 गंभीर

Kota Accident
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.