10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पहुंचे तो गेट पर फंसा था 7 फीट लंबा और 10KG वजनी अजगर, डर के कारण नहीं ली एंट्री, ऐसे किया रेस्क्यू

Rajasthan News: कोटा थर्मल सुपर पावर स्टेशन में सुबह ऑफिस खोलने पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्य गेट पर एक विशाल अजगर फंसा नजर आया तो हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 10, 2026

Rescue Of Python In Kota: कोटा थर्मल सुपर पावर स्टेशन स्थित अधिशासी अभियंता (सिविल) कार्यालय में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सुबह कर्मचारी ऑफिस खोलने पहुंचे। कार्यालय के मुख्य गेट पर करीब 7 फीट लंबा अजगर फंसा हुआ था। जैसे ही कर्मचारियों की नजर अजगर पर पड़ी, वे डर के मारे बाहर ही रुक गए और किसी ने भी ऑफिस में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटाई।

अधिशासी अभियंता भी नहीं कर सके एंट्री

जानकारी के अनुसार अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस पहुंचे थे लेकिन गेट पर अजगर को देखकर सभी बाहर ही खड़े रह गए। सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत ऑफिस में आवाजाही रोक दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई।

बुलाया स्नेक कैचर

कर्मचारियों की सूचना पर प्रसिद्ध स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया गया। थोड़ी ही देर में गोविंद शर्मा अपनी टीम के साथ कोटा थर्मल पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मौके पर कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई।

1 घंटे की मशक्कत के बाद हुआ रेस्क्यू

स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने बताया कि अजगर करीब 10 किलो वजनी था और उसने अपने शरीर को चैनल में कसकर जकड़ रखा था। अजगर अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं था, जिससे रेस्क्यू में काफी परेशानी आई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ा गया। रेस्क्यू के बाद अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया।

गोविंद शर्मा ने बताया कि चंबल नदी के किनारे और आसपास की कराइयों में अजगर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये अक्सर शिकार की तलाश में रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों की ओर निकल आते हैं। कोटा थर्मल का क्षेत्र चंबल नदी से सटा हुआ है और आसपास जंगल भी है, इसी कारण यहां वन्यजीवों की आवाजाही बनी रहती है।

ये भी पढ़ें

Ranthambore: देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बना रणथम्भौर, जहां दिव्यांगों के लिए खास सफारी
सवाई माधोपुर
Ranthambhore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 09:40 am

Published on:

10 Feb 2026 09:38 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पहुंचे तो गेट पर फंसा था 7 फीट लंबा और 10KG वजनी अजगर, डर के कारण नहीं ली एंट्री, ऐसे किया रेस्क्यू

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Gold-Silver Price: कोटा में चांदी के दाम उछले, सोने में आई गिरावट, जानें 24 से 14 कैरेट तक सोने और चांदी के ताजा भाव

Gold-Silver Price
कोटा

कोटा बिल्डिंग हादसा : बेटे की चिता के सामने टूट गए पिता, समाज को झकझोर गई अरारन्य की मौत

कोटा

Kota building Collapse: हर बार हादसे के बाद जागते हैं जिम्मेदार

Kota building collapsed
ओपिनियन

Kota Factory Fire: शॉर्ट सर्किट से केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप

Kota Factory Fire
कोटा

FSL जांच में खुलासा, कोटा बिल्डिंग गिरने की ये निकली वजह, 5 इमारतों को गिराने का नोटिस, 2 की मौत, 6 घायलों का इलाज जारी

Kota Building Collapse
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.