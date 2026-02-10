Kota: एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पहुंचे तो गेट पर फंसा था 7 फीट लंबा और 10KG वजनी अजगर, डर के कारण नहीं ली एंट्री, ऐसे किया रेस्क्यू

Rescue Of Python In Kota: कोटा थर्मल सुपर पावर स्टेशन स्थित अधिशासी अभियंता (सिविल) कार्यालय में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सुबह कर्मचारी ऑफिस खोलने पहुंचे। कार्यालय के मुख्य गेट पर करीब 7 फीट लंबा अजगर फंसा हुआ था। जैसे ही कर्मचारियों की नजर अजगर पर पड़ी, वे डर के मारे बाहर ही रुक गए और किसी ने भी ऑफिस में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटाई।