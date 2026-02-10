Kota Gold-Silver Price: कोटा में चांदी के दाम उछले, सोने में आई गिरावट, जानें 24 से 14 कैरेट तक सोने और चांदी के ताजा भाव

भाव इस प्रकार रहे- गेहूं 2451 से 2550, धान सुगन्धा 2800 से 3201, धान (1509 )3000 से 3811, धान (1847) 3200 से 3701, धान (1718-1885) 3700 से 4375, धान (पूसा-1) 3400 से 4050, धान (1401-1846) 3800 से 4200, धान दागी 1200 से 2900, सोयाबीन 4000 से 5601, सरसों 6200 से 6500, सरसों नई 5300 से 6300, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5300, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 9200 से 9500, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8200, चना देशी 4700 से 5321, चना मौसमी 4700 से 5200, चना पेप्सी 4800 से 5251, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।