कोटा

Kota Gold-Silver Price: कोटा में चांदी के दाम उछले, सोने में आई गिरावट, जानें 24 से 14 कैरेट तक सोने और चांदी के ताजा भाव

Kota Sarafa Market: कोटा सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं के भाव में मिला-जुला रुख देखने को मिला। चांदी के दामों में जोरदार तेजी दर्ज की गई, जबकि सोने के भाव में हल्की गिरावट रही।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 10, 2026

Gold-Silver Price

Photo: Patrika

Sona-Chandi Bhav: कोटा सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी व सोने के भाव में तेजी रही। चांदी के भाव 1000 रुपए की तेजी के साथ प्रति किग्रा 261000 रहे। वहीं जेवराती सोने के भाव 500 रुपए की गिरावट के साथ 160200 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 161000 हो गए।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 160600
गोल्ड (22 k) :148704
गोल्ड (20 k) : 139652
गोल्ड (18 k) : 128480
गोल्ड (14 k) : 113099
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

मंडी भाव: गेहूं, सोयाबीन व धनिया मंदा, धान व लहसुन तेज

कोटा भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 80 हजार कट्टे की रही। गेहूं 15, सोयाबीन 150, धनिया 200 रुपए मंदा रहा। धान 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 1000 कट्टे की आवक रही। भाव पुराना लहसुन 3000 से 8500 रहे। नया लहसुन 7500 से 13500 रहा। लहसुन 500 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में सावे के चलते देसी घी में 150 से 200 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।

भाव इस प्रकार रहे- गेहूं 2451 से 2550, धान सुगन्धा 2800 से 3201, धान (1509 )3000 से 3811, धान (1847) 3200 से 3701, धान (1718-1885) 3700 से 4375, धान (पूसा-1) 3400 से 4050, धान (1401-1846) 3800 से 4200, धान दागी 1200 से 2900, सोयाबीन 4000 से 5601, सरसों 6200 से 6500, सरसों नई 5300 से 6300, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5300, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 9200 से 9500, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8200, चना देशी 4700 से 5321, चना मौसमी 4700 से 5200, चना पेप्सी 4800 से 5251, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2460, चंबल 2420, सदाबहार 2280, लोकल रिफाइंड 2190, दीप ज्योति 2300, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2460 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3110, कोटा स्वास्तिक 2760, सोना सिक्का 3020, कटारिया गोल्ड 2780 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4180 से 4240 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।

Published on:

10 Feb 2026 07:26 am

Kota Gold-Silver Price: कोटा में चांदी के दाम उछले, सोने में आई गिरावट, जानें 24 से 14 कैरेट तक सोने और चांदी के ताजा भाव

कोटा

राजस्थान न्यूज़

