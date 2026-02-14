Kota Suicide: ‘मुझे बचा लो…’, MP की NEET छात्रा ने कोटा में किया सुसाइड, आखिरी बार पिता और बहन से की थी बात

पुलिस की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: AI Generated)
NEET Student Committed Suicide: कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रही मध्यप्रदेश की 18 वर्षीय छात्रा की गुरुवार रात मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उसने आसपास मौजूद लोगों से ‘मुझे बचा लो’ कहा, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार छात्रा दादाबाड़ी इलाके में किराए के मकान में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। गुरुवार देर रात विषाक्त पदार्थ खाने से उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उल्टियां होने लगीं। इस दौरान उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि उसे बचा लिया जाए। उसकी आवाज सुनकर अन्य छात्र और मकान मालिक तुरंत कमरे में पहुंचे।
हालत गंभीर देख उसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई।
साथी छात्रों के मुताबिक छात्रा पढ़ाई में काफी अच्छी थी। टेस्ट में उसके अच्छे अंक आते थे और वह डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। गुरुवार शाम ही उसकी अपने पिता और बहन से फोन पर बातचीत हुई थी। परिवार को इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद वे कोटा पहुंचे।
पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।
