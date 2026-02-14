Kota Suicide: ‘मुझे बचा लो…’, MP की NEET छात्रा ने कोटा में किया सुसाइड, आखिरी बार पिता और बहन से की थी बात

NEET Student Committed Suicide: कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रही मध्यप्रदेश की 18 वर्षीय छात्रा की गुरुवार रात मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उसने आसपास मौजूद लोगों से ‘मुझे बचा लो’ कहा, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच की जा रही है।