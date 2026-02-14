Rajasthan Accident: 10 फरवरी को शादी, 3 दिन बाद भीषण सड़क हादसा, ICU में जिंदगी की जंग लड़ रहे नवविवाहित

हादसा स्थल पर मौजूद कार और घायल दुल्हन फोटो: पत्रिका
Bride-Groom Car Accident: अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई हाईवे पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने नवविवाहित जोड़े की खुशियों पर अचानक ब्रेक लगा दिया। शादी के महज 3 दिन बाद कोटा लौट रहे दूल्हा-दुल्हन की कार कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आइसीयू में उनका इलाज जारी है।
जानकारी के अनुसार कोटा निवासी अभिषेक शर्मा और उनकी पत्नी कामिनी शर्मा की शादी 10 फरवरी को दिल्ली में हुई थी। शादी के बाद दोनों कोटा आए थे। इसके बाद अभिषेक अपनी पत्नी को दिल्ली से वापस कोटा लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान अलवर के निकट शीतल क्षेत्र में उनकी कार अचानक आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर बेहद तेज थी। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों वाहन में फंस गए। आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत मदद की और दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।
बड़ोदामेव थाना पुलिस के अनुसार हादसे में अभिषेक और कामिनी दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें तत्काल अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद आइसीयू में भर्ती कर लिया। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है।
