Rajasthan Accident: 10 फरवरी को शादी, 3 दिन बाद भीषण सड़क हादसा, ICU में जिंदगी की जंग लड़ रहे नवविवाहित

Bride-Groom Car Accident: अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई हाईवे पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने नवविवाहित जोड़े की खुशियों पर अचानक ब्रेक लगा दिया। शादी के महज 3 दिन बाद कोटा लौट रहे दूल्हा-दुल्हन की कार कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आइसीयू में उनका इलाज जारी है।