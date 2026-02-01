Modak : नए भवन के लिए बजट स्वीकृति का इंतजार, जर्जर में कर रहें उपचार

कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तीन दशक पुराने भवन को विभाग ने जर्जर घो​षित कर दिया। नया भवन बनने के लिए अभी बजट मिला नहीं। चिकित्सक दो सौ मरीजों का उपचार प्रतिदिन कर रहे हैं। ऐसे में कभी बड़ा हादसा हो सकता है। भवन के अ​धिकांश कमरे बंद है। जिनकी दीवारों से पत्थर गिरते रहते हैं। फिलहाल एक ही कमरे में चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं।