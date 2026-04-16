मुख्य मार्ग पर खड़ी हो रही रोडवेज बसें, सुविधाओं के अभाव में आमजन परेशान

गोविंदगढ़. कस्बे में बस स्टैंड की बदहाली के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अलवर डिपो की बसें निर्धारित बस स्टैंड के बजाय मुख्य सड़क पर खड़ी की जा रही हैं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बन रही है और राहगीरों व सवारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।बस स्टैंड परिसर गंदगी और कीचड़ से भरा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बसों का संचालन नियमित रूप से बस स्टैंड से किया जाए तो व्यवस्था में सुधार संभव है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही।