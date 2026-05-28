पेट्रोल-डीजल की महंगाई की मार, फल, राशन से लेकर साइकिल और लैपटॉप तक सब कुछ हुआ महंगा

रसोई का बजट भी प्रभावित हुआ है। चावल और दाल के दामों में करीब 4 से 5 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किराना व्यापारियों के अनुसार माल ढुलाई और भंडारण खर्च बढ़ने का असर खाद्य सामग्री की कीमतों पर पड़ रहा है। गृहिणियों का कहना है कि रसोई खर्च लगातार बढ़ने से घरेलू बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार भी महंगाई से अछूता नहीं है।



लैपटॉप की कीमतों में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुकानदारों का कहना है कि आयात लागत और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से कंपनियों ने कीमतों में बदलाव किया है। ऑनलाइन पढ़ाई, ऑफिस कार्य और डिजिटल जरूरतों के कारण लैपटॉप की मांग बनी हुई है, लेकिन बढ़ी कीमतों ने ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है।



ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का असर स्कूल परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ा है। कई निजी स्कूल बस संचालकों और टैक्सी चालकों ने किराए में इजाफा किया है। अभिभावकों का कहना है कि पहले फीस बढ़ी थी और अब परिवहन खर्च बढ़ गया है। परिवार पालना मुश्किल हो चला है।