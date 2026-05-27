अलवर पुलिस का बड़ा एक्शन: अवैध खनन पर कार्रवाई… 6 जेसीबी, 5 पोकलेन और 25 ट्रैक्टर जब्त

Alwar Police Action on Illegal Mining: राजस्थान के अलवर जिले में अवैध खनन और बजरी के अवैध परिवहन को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। अलवर पुलिस अधीक्षक (SP) सुधीर चौधरी के निर्देश पर जिलेभर में अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया। इसी अभियान के तहत बुधवार को पुलिस ने रैणी थाना इलाके में माफियाओं के ठिकानों पर अचानक दबिश दी। पुलिस की इस ताबड़तोड़ और अचानक हुई कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और कई लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर मौके से भाग खड़े हुए।