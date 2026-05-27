27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Nautapa News: नौतपा की भीषण गर्मी के बीच राहत, मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना

नौतपा की भीषण गर्मी और गर्म हवाओं (लू) ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हालांकि, मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है, जिसके मुताबिक अगले दो दिनों में मौसम करवट लेगा और बारिश की संभावना है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

May 27, 2026

weather update

representative picture

राजस्थान में इन दिनों तेज धूप ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। नौतपा की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने आमजन जीवन को काफी प्रभावित किया है। सुबह की शुरुआत होते ही आसमान से आग बरसने लगती है और दोपहर होते-होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। बुधवार को भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही, जब दोपहर 12 बजे ही अलवर शहर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

तेज धूप के साथ चल रही थपेड़े जैसी गर्म हवाओं (लू) ने राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशान किया। हालत यह है कि अब सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि रातें भी बेहद गर्म होने लगी हैं और कूलर-पंखे भी पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं।

अगले दो दिन आंधी और बारिश का अलर्ट

इस झुलसाने वाली गर्मी के बीच अलवर वासियों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, भीषण गर्मी का यह दौर बस आज यानी बुधवार तक ही सबसे ज्यादा परेशान करेगा। गुरुवार से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने की उम्मीद है।

पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होने के कारण आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 30 और 31 मई को अलवर और इसके आसपास के इलाकों में धूलभरी आंधी चलने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

तापमान में आएगी गिरावट, मिलेगी बड़ी राहत

अगर मौसम विभाग का यह अनुमान सच साबित होता है, तो पिछले एक हफ्ते से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बारिश होने से न सिर्फ तपती धरती शांत होगी, बल्कि तापमान में भी 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे उमस और लू के थपेड़ों से परेशान आम जनता, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को काफी चैन मिलेगा।


हालांकि, डॉक्टरों ने सलाह दी है कि मौसम बदलने के दौरान सेहत का खास ख्याल रखें। अचानक ठंडे से गर्म या गर्म से ठंडे माहौल में जाने से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। फिलहाल, अलवर के लोगों की नजरें अब आसमान पर टिकी हैं कि कब बादल बरसें और इस गर्मी से छुटकारा मिले।

ये भी पढ़ें

Alwar: नयाबास में आधी रात को आपस में भिड़े PG के छात्र, जमकर हुआ पथराव
अलवर
students clash

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 May 2026 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Nautapa News: नौतपा की भीषण गर्मी के बीच राहत, मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर: नौकरी के बहाने असम से लाई गई महिला को पति से मिलाया, बड़ा फर्जीवाड़ा नाकाम

employment fraud
अलवर

Alwar: गर्मी की मार, पशुओं में हुई दूध की कमी… सिंथेटिक दूध बेच रहे बेईमान

Synthetic Milk
अलवर

ERCP Project Rajasthan: अलवर को मिलेगा ईआरसीपी का पानी, अलाइमेंट तय; अब जमीन अधिग्रहण की तैयारी

ERCP Project Rajasthan
अलवर

Alwar : सरकारी शिक्षक के घर से 30 तोला सोने के जेवर चोरी, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गया था परिवार

Alwar Kherli Theft Case
अलवर

Rajasthan: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित कार ट्रक में घुसी, पंजाब के तीन युवकों की हुई मौत, एक गंभीर घायल

alwar accident
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.