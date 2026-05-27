Nautapa News: नौतपा की भीषण गर्मी के बीच राहत, मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना

राजस्थान में इन दिनों तेज धूप ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। नौतपा की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने आमजन जीवन को काफी प्रभावित किया है। सुबह की शुरुआत होते ही आसमान से आग बरसने लगती है और दोपहर होते-होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। बुधवार को भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही, जब दोपहर 12 बजे ही अलवर शहर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



तेज धूप के साथ चल रही थपेड़े जैसी गर्म हवाओं (लू) ने राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशान किया। हालत यह है कि अब सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि रातें भी बेहद गर्म होने लगी हैं और कूलर-पंखे भी पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं।