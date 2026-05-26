Alwar: नयाबास में आधी रात को आपस में भिड़े PG के छात्र, जमकर हुआ पथराव



इस बीच किसी स्थानीय व्यक्ति ने तुरंत अरावली विहार थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। दंगे की खबर मिलते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस को देखकर हुड़दंग मचा रहे छात्र गलियों में भागने लगे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घेराबंदी की और मौके से हंगामा कर रहे करीब 17 छात्रों को दबोच लिया। इन सभी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के आने के बाद ही डरे हुए कॉलोनी वाले अपने घरों से बाहर आए और राहत की सांस ली। पुलिस अब इन छात्रों के परिजनों को सूचित कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।