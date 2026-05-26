सरिस्का में बाघिन ST-22 ने दिया दो शावकों को जन्म, अब कुल संख्या पहुंची 54

सरिस्का में बाघिन ST-22 ने दो शावकों को जन्म दिया है। सरिस्का प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार यह खुशखबरी तालवृक्ष रेंज क्षेत्र से आई है, जहां बाघिन एसटी-22 अपने इन दो नए शावकों के साथ देखी गई है। इस खबर के बाद से ही वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। नए शावकों के जन्म की पुष्टि होते ही वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है।



संबंधित तालवृक्ष रेंज में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। बाघिन और उसके बच्चों की चौबीसों घंटे निगरानी करने के लिए वनकर्मियों की विशेष टीमों को तैनात किया गया है, जो पारंपरिक और आधुनिक तरीकों से नियमित मॉनिटरिंग कर रही हैं।