जयसमंद बांध की नहर पक्की करने का काम शुरू, 39 करोड़ होंगे खर्च

नटनी का बारा से जयसमंद तक नहर को पक्का करने से अब मानसून के दौरान बारिश का कीमती पानी बर्बाद नहीं होगा और बिना रुके सीधे बांध तक पहुंचेगा। सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण का काम आगामी मानसून के आगमन से ठीक पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत शुरुआती फेज में करीब 5 किलोमीटर लंबी नहर को पूरी तरह साफ करके कंक्रीट से पक्का किया जाएगा। निर्माण एजेंसी ने धरातल पर मुस्तैदी दिखाते हुए नहर की सफाई और चौड़ीकरण का काम शुरू भी कर दिया है। वर्तमान में कई चिन्हित स्थानों पर जेसीबी मशीनों से मिट्टी हटाने और नहर के किनारों को दीवार देकर मजबूत करने का कार्य बेहद तेजी से चल रहा है।