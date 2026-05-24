अलवर सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

रफ्तार के कहर ने एक और हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन ली हैं। अलवर के उद्योग नगर थाना इलाके में शनिवार देर रात बहाला टोल टैक्स के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है। यहां एक अज्ञात वाहन ने लापरवाही से चलाते हुए एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद अज्ञात वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।



हादसे के बाद सड़क पर भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक की जेब से उसका मोबाइल निकाला और उसके परिजनों को एक्सीडेंट की सूचना दी। इसके तुरंत बाद लोगों ने एंबुलेंस को फोन किया और युवक को तुरंत अलवर जिला अस्पताल भिजवाया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।