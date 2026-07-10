Alwar News: खदाना मोहल्ला बुजुर्ग हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने 12 घंटे में 2 आरोपियों को दबोचा 

यह पूरी घटना तब सामने आई जब 10 जुलाई को मृतक के बेटे विकास कुमार अग्रवाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। विकास ने बताया कि उनके पिता दिनेश चंद अग्रवाल खदाना मोहल्ला स्थित पुराने मकान में अकेले रहते थे और रोज रात को खाना खाने उनके पास आते थे। घटना वाली रात जब वे समय पर खाना खाने नहीं पहुंचे, तो विकास ने उनके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। इसके बाद जब बेटा पुराने मकान पर पहुंचा, तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था।



विकास ने जब दूसरी चाबी से ताला खोला और अंदर कमरे में गया, तो उसके होश उड़ गए। उनके पिता बेड पर मृत पड़े थे और उनके दोनों हाथ, पैर और मुंह कपड़े से बंधे हुए थे। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी थी और वहां रखी नकदी समेट कर फरार हो गए थे।



अलवर जिला पुलिस अधीक्षक (SP) सुधीर चौधरी ने बताया कि इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. दीपक कुमार और वृत्ताधिकारी अंगद शर्मा के सुपरविजन में विशेष टीमों का गठन किया गया था। पुलिस, एफएसएल (FSL), एमओबी और डॉग स्क्वायड की टीमों ने तुरंत घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस टीमों ने लगातार कार्रवाई की और सीसीटीवी (CCTV) फुटेज व तकनीकी साक्ष्यों की मदद से दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें डिटेन कर लिया।