IPS Jagmohan Meena: क्या IPS की नौकरी से इस्तीफा दे चुके जगमोहन मीणा राजनीति में आएंगे? पिता लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव

ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी जगमोहन मीणा के इस्तीफे ने प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। भुवनेश्वर में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पद पर तैनात मीणा ने हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया। हालांकि, अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। खास बात यह है कि 37 वर्षीय जगमोहन का कुछ माह बाद प्रमोशन भी प्रस्तावित था। ऐसे में महज 13 साल की सेवा के बाद उनके अचानक लिए गए इस फैसले को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।