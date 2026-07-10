Cyber Crime: राजस्थान के मंत्री संजय शर्मा का बना फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, ठगों ने शुरू किया ‘खेल’

संजय शर्मा ने लोगों से सहयोग मांगते हुए कहा है कि इस फर्जी अकाउंट को देखते ही तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'Report' करें, ताकि इसे जल्द से जल्द ब्लॉक कराया जा सके और किसी भी तरह की बड़ी धोखाधड़ी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सतर्कता ही ऐसे साइबर अपराधों के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। मंत्री संजय शर्मा अलवर शहर से विधायक हैं। मंत्री संजय शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी शेयर की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।