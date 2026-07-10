Alwar News: पर्यटकों के लिए खुशखबरी, बाला किला मार्ग के लिए 4.80 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी

बाला किला अलवर का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है, जहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। रास्ता बंद होने के कारण पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को किले तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस पक्की सड़क के बनने से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किले के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा कर जनता को समर्पित किया जाए।



बाला किला मार्ग निर्माण के लिए वर्कऑर्डर जारी कर दिया गया है। सात माह में यह कार्य पूरा हो जाएगा - अल्का व्यास, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी