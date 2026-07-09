राजस्थान में ट्रेलर से 3.7 टन मादक पदार्थ बरामद, पंजाब के दो तस्कर गिरफ्तार

अलवर। राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जौ की बोरियों की आड़ में छिपाकर ले जाए जा रहे करीब 3.7 टन अवैध डोडा चूरा से भरे एक ट्रेलर को जब्त किया है। इस कार्रवाई में पंजाब के दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है।