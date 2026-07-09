दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मांस से भरा ट्रक पकड़ा, गोरक्षकों के शक पर FSL जांच के लिए भेजे सैंपल

सूचना मिलने के बाद पिनान पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मीनू गुप्ता की अगुवाई में डॉक्टरों की एक विशेष टीम रैणी थाने पहुंची। टीम ने सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए कंटेनर को खुलवाया और उसमें भरे मांस के कई नमूने (सैंपल) लिए। इन नमूनों को सील कर अब लैब टेस्ट के लिए एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) भेज दिया गया है।



रैणी थाने के सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एहतियात के तौर पर ट्रक को थाने में ही खड़ा रखा गया है। पशु चिकित्सकों की टीम ने मांस के सैंपल ले लिए हैं और उन्हें जांच के लिए भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगा कि यह मांस असल में किसका है। रिपोर्ट में जो भी सच सामने आएगा, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।